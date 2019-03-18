"Мисс Офис": голосуем за самых красивых девушек Барнаула

23 марта в Барнауле состоится открытый кастинг на участие в Международном конкурсе красоты "Мисс Офис – 2019". Участие могут принять офисные сотрудницы в возрасте от 20 до 35 лет. Информационный партнер конкурса – новостной портал Amic.ru – предлагает читателям выбрать свою претендентку на победу из числа тех, кто успел подать заявку на участие до 11 марта и прошел предкастинг. Голосуй за понравившуюся девушку!
Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии читателей портала Amic.ru и получит приятный приз от редакции. Имя победительницы объявят 23 марта во время кастинга, который стартует в 15:00 в ТРЦ Galaxy (проспект Строителей, 117).
Победительницы кастинга получат возможность попасть в финал конкурса в Новосибирске и выиграть 2 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора компании "Комус".
Итак, голосуем:
Помимо главного приза в финале конкурса разыгрывают путешествия, модные гаджеты, ювелирные украшения, дизайнерские наряды, программы в лучших spa-центрах, наборы элитных косметических линий и другие ценные призы. Место проведения кастинга в Барнауле: ТРЦ Galaxy, проспект Строителей, 117, начало в 15:00.
Отправь заявку прямо сейчас – www.missoffice.ru/anketa.php
Учредитель и генеральный спонсор конкурса — компания "Комус".
Узнать больше о конкурсе "Мисс Офис":
www.missoffice.ru
vk.com/missoffice
www.instagram.com/missoffice_official/
www.facebook.com/missoffice/
Комментарии
Какие же все страшненькие.
И еще . Девушки!!! Если вы хотите, чтобы Вас любили, то почему вы одеваетесь и фотографируетесь так, чтобы Вас хотели?
инспектор МВД - причем тут офис?
что за бред?
исключить.
у них там своих конкурсов полно
где естественная красота ааа? нужно две фото до бани и после...
Номер 3 - Юля Китаева классная, а где голосовать-то?
все увидел!
Сухорукова красивая, и много симпатичных есть
а где вдуватели, или админ злобствует
12 и 16 матерились много в детстве? Или пчелы покусали?
8.03.2019 14:52
Ig Ma_yandex
а где вдуватели, или админ злобствует
Да тут... не до хорошего. Только обнять и пожалеть если.
И большенство из них любит путешествовать и плясать...
а где вдуватели
бутит конкурс Мистер - офис
я напишу "ябвдула"
Молодые и красивые! Успехов всем!
девчонки, не обращайте внимания на злобствующих! красивые вы! и удачи вам!
Маруся, а тебе то почем знать? или твоя ориентация позволяет разбираться в женской красоте? Вот я например в мужской красоте не разбираюсь, кто там бабам нравится, только в женской.