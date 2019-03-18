Прокуратура Алтайского края ответила активистам "Гражданского патруля" по поводу сноса бывшей усадьбы купца Михайлова в Барнауле ради нового 8-этажного офиса. Копия ответа за подписью и.о. руководителя ведомства Александра Фомина имеется в распоряжении редакции.

Ранее сообщалось, что здание на улице Партизанской, 97 в Барнауле может быть снесено из-за строительства нового здания для прокуратуры Алтайского края. Решение об этом было принято в конце прошлого года на одном из градостроительных советов. Данное решение вызвало критику у архитектурного сообщества Алтайского края. Во-первых, историки возмутились тому, что в очередной раз в городе под снос пойдет здание, имеющее историческую ценность. Другие же – что из-за нового офиса прокуратуры в данной части Барнаула возникнут пробки. Маленький участок двухполосного движения на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской просто не рассчитан на такое количество автомобилей.

Как следует из ответа прокуратуры, бывшая усадьба купца Михайлова не является объектом культурного наследия, поэтому будут соблюдены все требования градостроительного законодательства.

В другом ответе "Гражданскому патрулю" от Алтайохранкультуры сказано, что усадьба была внесена в список памятников архитектуры в 1994 году, однако в 2006 году решением депутатов парламента Алтайского края усадьба была лишена данного статуса. Данное решение, судя по ответу, было принято в рамках существующего в те годы законодательства по охране объектов культурного наследия.

Между тем, 15 марта руководитель молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев вышел с одиночным пикетом к зданию алтайской прокуратуры. Активист вступился за усадьбу купца Михайлова на улице Партизанской, 97, которую хотят снести. Он предложил построить новый "дом прокурора" на месте одного из старых и просевших зданий, предварительно расселив жителей.

"Оставьте усадьбу Михайлова людям! Ваш дворец – в другое место! Но власти проще снести действительно красивое старинное здание. Усадьба построена в начале XX века, но официальный статус объекта культурного наследия сняли, не реставрировали – специально готовили к сносу? При этом совершенно понятно, что сооружение представляет историческую и архитектурную ценность. Помнится, власть кричала что-то о туристическом кластере, и деньги выделялись немалые. И чем же она хотела заинтересовать туристов? Торговыми центрами и новыми высотками?" – заявил активист.

Что касается самого проекта будущего офиса прокуратуры Алтайского края, то здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Интересно, что для реализации проекта придется снести несколько ветхих строений. Одно из них – бывший корпус онкологической больницы на пр. Социалистическом, 50, другое – бывшая усадьба купца П.М. Михайлова.

Новое здание должно вместить 212 сотрудников, иметь актовый зал, а под землей должна быть стоянка на 20 автомобилей. Ориентировочная стоимость строительства оценивается в 334 миллиона рублей, выделенных из федерального бюджета.