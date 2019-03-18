Вскрытие верховий крупных рек Алтайского края произойдет на стыке марта и апреля, сообщили в региональном Минприроды.

Согласно предварительным прогнозам, процесс разрушения ледяного покрова, возможно, будет происходить участками. Это связано с особенностью нашей территории.

В контексте скорого начала паводка специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды будут в режиме реального времени анализировать гидрологическую ситуацию и готовить бюллетени состояния водных объектов.