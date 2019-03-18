Зеленая вода может пойти из кранов барнаульцев – энергетики с 18 марта начали испытания герметичности тепловых сетей.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что на время проверки теплосетей воду в системе отопления окрасят в зеленый цвет. Для обнаружения мест повреждений, утечек и несанкционированного разбора сетевой воды в систему запускают специальный индикатор – безопасный органический краситель "Уранин-А". Растворяясь в воде, вещество придает ей зеленый цвет.

Подобный способ позволяет в короткие сроки выявить участки с нарушенной герметичностью на магистральных, внутриквартальных и внутридомовых тепловых сетях города, а также своевременно принять меры по их устранению.

Кроме того, такая практика позволит исключить попадание сетевой воды не питьевого качества в водоразборные краны жителей города.

Испытания проводятся до 31 марта. В том случае если у горожан из горячего крана пойдет зеленая вода, необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК, позвонив по телефону (3852) 77−52−39.

Специалисты выяснят причину произошедшего. Она может быть связана с неисправностью внутридомового оборудования.