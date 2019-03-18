Алтайский край очень медленно будет выходить из периода похолодания, наступившего на минувших выходных, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Так, в ночь на 19 марта в регионе будет -14...-19 градусов, местами в южных районах до -9 градусов. Днем во вторник в крае будет 0...-5 градусов.

Ночные температуры в среду составят -12...-17 градусов, местами в восточных районах до -7 градусов, днем -4...+1 градус.

Ночью 21 марта в регионе ожидается -10...-15 градусов, днем воздух прогреется до -3...+2 градусов, в предгорьях до +7 градусов.

В ближайшие трое суток в крае будет без осадков, на дорогах ожидается сильная гололедица.