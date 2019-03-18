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Аптеки предложили наказывать за навязывание лекарств покупателям

, ИА "Амител"
Отмечается, что аптеки навязывают определенные медикаменты более 60% покупателей
Фото: alterainvest.ru

Фото: alterainvest.ru

Союз "Национальная фармацевтическая палата" (НФП) направил письмо заместителю министра промышленности и торговли РФ Сергею Цыбу с просьбой ввести наказания за заключение маркетинговых договоров с производителями лекарственных препаратов, пишет "Коммерсантъ".

По информации НФП, аптеки навязывают определенные медикаменты более 60% покупателей. НФП считает необходимым регулировать взаимодействие между аптечными сетями и производителями. В письме предлагается запретить приоритетную рекомендацию конкретного препарата покупателям в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями.

Также предлагается полностью отказаться от лоббирования аптеками определенных препаратов. В НФП считают, что за нарушение этого запрета фармацевтов необходимо отстранять от работы на срок до шести месяцев.

По словам представителя НФП Дмитрия Целоусова, сейчас в Госдуме обсуждается вопрос ограничения маркетинговых бонусов аптечным сетям от фармпроизводителей по аналогии с продовольственной розницей, представители которой могут получать вознаграждение не более 5% от объема поставки. 

Вопрос регулирования маркетинговых бонусов действительно обсуждается, подтвердил первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Однако, как он отметил, определенного решения пока нет, но депутаты хотят добиться того, чтобы аптеки предлагали не только самые дорогие лекарства.

Ранее Минздрав предложил ввести для медиков ответственность за лечение по не утвержденным ведомством критериям.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.03.2019 14:09
Вячеслав

Т.е. придя в аптеку и спросив что-нибудь от кашля, мне будут говорить вот витрина, смотрите сами?

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18.03.2019 14:56
- гость -

Т.е. придя в аптеку и спросив что-нибудь от кашля, мне будут говорить вот витрина, смотрите сами?
Нет. Тут речь идёт о другом. Вот какой случай случился со мной.
Зашёл я в аптеку Фармукопейка, за 4мя пакетиками терафлю.
мне фармацевт говорит " ой, а мы их продаём только упаковками, по штучно не дадим"
я отвечаю " как это так, когда на протяжении нескольких лет я всегда беру их поштучно?
она " ну в нашей сети только упаковками"
я " как раз в вашей сети я и беру их поштучно"
она " вы что-то путаете наверно. если вам нужно поштучно есть похожий препарат, называется грипафлю"
В итоге я купил этот препарат, так как на тот момент не было с собой суммы для покупке полной пачки нужного мне лекарства.
И вот что я думаю. Пришли к ним с новым лекарством и сказали, а давай как конкурентов продавать только упаковками а наше в розницу, и процент с продаж. Вот и всё. Ч то эта как не навязывание?
Могу конечно ошибаться, но фак того что раньше можно было а теперь стало нельзя, но есть аналог, тут стоит призадуматься.

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