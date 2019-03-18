Алтайское региональное отделение партии "Единая Россия" составит рейтинг местных партийных организаций для более объективной оценки деятельности парторганизаций на местах. Об этом сообщил руководитель регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько.

"При расчете рейтинга будет учитываться агитационная работа партячейки, партийное строительство – создание первичных отделений, прием в партии, организация работы фракций в местных представительных органах, итоги участия в выборах, всего более 20 критериев", – пояснил Денис Голобородько.

По его словам, методика расчета рейтинга разработана региональным исполкомом партии. Она будет использоваться в аналитической работе реготделения и учитываться при мотивации местных отделений.

Новую внутрипартийную форму работы региональный исполком обсудит с местными партийцами во время учебы в региональной партийной школе.

Партшкола – это новый кадровый проект регионального отделения партии по обучению актива партии новым знаниям в политической сфере.

По аналогии с федеральным проектом "Высшая партийная школа", обучение в РПШ будет разбито на тематические модули. Принять участие смогут молодые активисты, координаторы и председатели общественных советов партийных проектов, реализуемых в регионе, а также их помощники, сотрудники регионального исполнительного комитета, секретари и сотрудники местных отделений партии. Занятия начнутся в конце марта и будут посвящены повышению квалификации сотрудников местных отделений.