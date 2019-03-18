Только одна ледовая переправа продолжает функционировать в Алтайском крае – 18 марта специалисты государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону закрыли ледовую переправу в Шелаболихинском районе.

Причиной закрытия переправы является разрушение ледового покрова, потеря прочности.

Теперь для движения открыта только дорога через реку Обь в городе Камень-на-Оби грузоподъемностью пять тонн.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает, что в период таяния льда категорически запрещается выходить на него.