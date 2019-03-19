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ЛДПР выдвинет кандидата на довыборы в парламент Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Партия определит имена потенциальных выдвиженцев в конце марта

ЛДПР намерена участвовать в дополнительных выборах в Алтайское краевое Заксобрание по одномандатному округу № 2, которые пройдут в сентябре 2019 года. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал депутат парламента Алтайского края, глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

"ЛДПР обязательно выдвинет кандидата на довыборы на этот округ. Мы будем бороться за победу. Возможных кандидатов определим уже в конце марта на заседании координационного совета", – рассказал Семенов.

Напомним, довыборы одного из 68 депутатов в АКЗС пройдут в этом году из-за смерти 71-летнего депутата от фракции "Единая Россия" Александра Гукова. Он скончался 8 марта в санатории в Яровом. Правоохранители проводят проверку по факту его смерти.

"Его смерть – большая потеря для парламента, профессионалу его уровня сложно найти достойную замену", – добавил Владимир Семенов.

Гуков был избран в седьмой созыв по одномандатному округу № 2. Это Ключевский, Кулундинский, Михайловский, Табунский районы.

Также Владимир Семенов рассказал, что партия уже начала подготовку и к основным выборам в новый созыв АКЗС, которые пройдут осенью 2021 года.

"Мы ищем новых, ярких представителей партии, которые могут отстаивать интересы ЛДПР в районах и городах. Заново просматриваем весь наш партийный актив. Уже формируем первые предварительные партийные списки, закрепляем потенциальных кандидатов на одномандатные округа", – уточнил собеседник.

Добавим, что в действующем, седьмом созыве, ЛДПР – самая крупная из оппозиционных фракций, в ней 9 депутатов. В КПРФ – 8, в "Справедливой России" – 6. "Единая Россия" имеет в АКЗС 44 мандата (45-м был мандат депутата Александра Гукова).

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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