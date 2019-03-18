Астероид ЕА2 приближается к Земле, следует из данных, представленных на сайте американского Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA), пишет "Коммерсантъ".
Newly discovered asteroid #2019EA2 (diameter ~ 30 m) will have a close encounter with Earth on March 22, 2019 at 01:54 UT flying at a distance of 0.80 LD or ~305,000 km / 189,600 miles) https://t.co/1IqpTS5xIr pic.twitter.com/DYLMg0Z82O— Massimo (@Rainmaker1973) 15 марта 2019 г.
Согласно траектории движения небесного тела, максимальное сближение с планетой ожидается 22 марта. При этом астероид окажется ближе к Земле, чем Луна – на расстоянии около 305 тыс. км.
Скорость движения астероида – около 5 км/с, а диаметр – от 18 до 40 м. По размерам его можно сравнить с типовым 12-этажным домом.
Астероид, приближающийся к Земле, считается потенциально опасным, если он пролетает от планеты на расстоянии равном примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны (384,4 тыс. км), и его диаметр превышает 100-150 м.
Комментарии
Учитывая мощь Наших суперакет,опасаться Нам нечего!
Ну еще можно учитывать, что американцы во главе с Брюсом Уилисом нас спасут, если понадобится
ну наконец то мы все умрем
Роскосмос слышал об этом, какие меры предпринимает?!
ПВОшники собьют его с потрохами , как над Челябай!
кто-то машины в космос запускает, а кто-то 12-этажные дома
Такая штука и на равноденствие? точно астероид?
Срочно звоните Брусу Уиллису!!!!!!!!!!!