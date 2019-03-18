Жители России экономически активны меньшее время, чем граждане других развитых стран, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.

Отмечается, что трудовая жизнь россиянина составляет всего лишь около 33 лет.

"Итак, сейчас продолжительность ожидаемой трудовой жизни для 15-летнего россиянина составляет 33,8 года, а для россиянки – 32,1 года. Для 50-летних мужчин этот показатель равен 10 годам, а для женщин этого же возраста – 9 годам. Из всего периода трудовой жизни у мужчин время работы составляет 31,8 года, а средняя общая продолжительность безработицы – 2 года, у женщин – 30,5 года и 1,6 года соответственно. Экономически неактивными мужчины проживают 17,9 года, женщины – 30,4 года", – отмечается в исследовании ВШЭ.

Эксперты также подсчитали, что это наименьший показатель среди жителей развитых стран. Так, в Японии трудовая жизнь мужчины, включая и занятость, и безработицу, составляет 45 лет и 2 месяца. Среди женщин дольше всего трудятся или ищут работу шведки – их трудовая жизнь длится 40 лет.