Жители России экономически активны меньшее время, чем граждане других развитых стран, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики.
Отмечается, что трудовая жизнь россиянина составляет всего лишь около 33 лет.
"Итак, сейчас продолжительность ожидаемой трудовой жизни для 15-летнего россиянина составляет 33,8 года, а для россиянки – 32,1 года. Для 50-летних мужчин этот показатель равен 10 годам, а для женщин этого же возраста – 9 годам. Из всего периода трудовой жизни у мужчин время работы составляет 31,8 года, а средняя общая продолжительность безработицы – 2 года, у женщин – 30,5 года и 1,6 года соответственно. Экономически неактивными мужчины проживают 17,9 года, женщины – 30,4 года", – отмечается в исследовании ВШЭ.
Эксперты также подсчитали, что это наименьший показатель среди жителей развитых стран. Так, в Японии трудовая жизнь мужчины, включая и занятость, и безработицу, составляет 45 лет и 2 месяца. Среди женщин дольше всего трудятся или ищут работу шведки – их трудовая жизнь длится 40 лет.
Комментарии
сейчас продолжительность ожидаемой трудовой жизни для 15-летнего россиянина составляет 33,8 года, а для россиянки – 32,1 года.
французы работают 6 часов в день 5 дней в неделю. если больше - бастуют...
у русских 9 часовой рабочий день (час на обед)
и кто больше работает?
работают-меньше
получают-больше
болеют-меньше
живут-дольше
едят-вкуснее
платят-меньше
.
спасиб медвепу за наше счастливое детство
Россия-развитая страна? Москва-развитая страна. Петербург-возможно развитая страна.
Есть ещё пара тройка развивающихся стран в нашей федерации. Но Россия точно нет.
Итак, сейчас продолжительность ожидаемой трудовой жизни для 15-летнего россиянина составляет 33,8 года
Типа ожидается что лет в 50-55 россиянин переобуется?
Вранье полное - никто не работает как россияне - после работы еще вкалывают на приусадебных участках и на дачах!!!
Россияне не хотят работать, поэтому дохнут в 55 лет
Работал у частника с 8-00 до 18-00 без обеда. После 18-00 2 часа разгрузка контейнеров, где некоторые детали по 100 кг. Суббота рабочая. 2 часа на дорогу. Выдержал только пол года. Многие и сейчас так работают.
глядя на ду.у, то россияне вообще не работают
это наименьший показатель среди жителей развитых стран
а рф разве развитая страна, после 1992 года она скорее развивающаяся....
зарплату сравните, с той же Японией. Погуглите: минимальный часовой заработок в японии. Порадуйтесь!!!
Работаю 355 дней в году (да, около 10 выходных в году) по 12-14-16 часов в сутки.
Спасибо что здоровье пока еще позволяет.
Если это меньше чем у иностранцев, мне их искренне жаль.
Если б силовики не уходили на пенсии в 40, то этот показатель был бы намного больше
После основной работы россияне готовят поесть, топят печь, ремонтируют квартиру и дом, работают на садовом участке.