Подробности об очередной волне "минирования" зданий в Бийске сообщили в городской администрации – сообщения поступили в 34 организации.

Речь идет о школах, детских садах, других учреждениях образования и больницах. В итоге были проведены эвакуационные мероприятия. В данный момент работа учреждений возобновлена в штатном режиме.

Опасных предметов после обследования зданий обнаружено не было.

Напомним, что города Алтайского края с начала этого года уже пережили не одну волну ложного минирования.