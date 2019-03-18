Труп неизвестного существа уже неделю лежит на берегу Сахалина

Тело большого морского животного, определить которое пока не удается, уже неделю лежит на берегу Сахалина, сообщает URA.RU со ссылкой на портал Citysakh.ru.

"Выброшенное на берег тело лежит между Невельском и Горнозаводском уже семь дней. На первый взгляд определить видовую принадлежность не удается", – пишет местное издание. Убирать животное, по словам местных жителей, пока никто не собирается.

Отмечается, что на побережье выезжали местные активисты, которые сделали фото и сняли видео. Также они отправили пробы для определения вида животного.