Матвиенко: Крым после многолетнего упадка вступил в период ренессанса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своей колонке в "Известиях" заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения.

Свою колонку Матвиенко посвятила годовщине воссоединения полуострова с Россией: "Пять лет спустя могу уверенно сказать: не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым. Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы".

Она отметила, что часто бывает на полуострове, поэтому видит происходящие там изменения. Также она привела цифры, говорящие о развитии Крыма во многих отраслях. К примеру, доходы республики выросли в 1,7 раза. По ее словам, развивается аграрный комплекс, промышленность, коммунальное хозяйство, энергетическая и транспортная инфраструктуры.

Она отметила, что символами новой истории стали Крымский мост, новый аэропорт, трасса "Таврида". Кроме того, в Ялте начал свою работу республиканский медицинский центр, а также 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Многопрофильный центр строится в Симферополе. В настоящее время возводятся 19 новых школ.

"Крым действительно возрождается после многолетнего упадка. Люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора", – заключила Матвиенко, обратив внимание на то, что несмотря на давление Запада, все больше и больше представителей разных стран приезжают на полуостров. В частности, в праздничные дни там находится группа французских политиков.

Референдум о воссоединении полуострова с Россией прошел в Крыму 16 марта. Большая часть населения поддержала это решение. В итоге 17 марта крымские власти провозгласили независимую Республику Крым, а 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.