Матвиенко: Крым после многолетнего упадка вступил в период ренессанса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своей колонке в "Известиях" заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения.
Свою колонку Матвиенко посвятила годовщине воссоединения полуострова с Россией: "Пять лет спустя могу уверенно сказать: не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым. Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы".
Она отметила, что часто бывает на полуострове, поэтому видит происходящие там изменения. Также она привела цифры, говорящие о развитии Крыма во многих отраслях. К примеру, доходы республики выросли в 1,7 раза. По ее словам, развивается аграрный комплекс, промышленность, коммунальное хозяйство, энергетическая и транспортная инфраструктуры.
Она отметила, что символами новой истории стали Крымский мост, новый аэропорт, трасса "Таврида". Кроме того, в Ялте начал свою работу республиканский медицинский центр, а также 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Многопрофильный центр строится в Симферополе. В настоящее время возводятся 19 новых школ.
"Крым действительно возрождается после многолетнего упадка. Люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора", – заключила Матвиенко, обратив внимание на то, что несмотря на давление Запада, все больше и больше представителей разных стран приезжают на полуостров. В частности, в праздничные дни там находится группа французских политиков.
Референдум о воссоединении полуострова с Россией прошел в Крыму 16 марта. Большая часть населения поддержала это решение. В итоге 17 марта крымские власти провозгласили независимую Республику Крым, а 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.
Комментарии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в своей колонке в "Известиях" заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения.
А остальные 84 субъекта РФ переживают упадок
Под мудрым руководством Единой России и лично ВладимвладымычаПутина Крым становится самой успешной территорией на планете!
Осталось выяснить насколько «успешной» стала Россия
после этого умопомрачительного события. Но ввиду
отсутствия в холопских головах анализа, логики и прочей
мозговой деятельности, не могущей связать повышение
цен, пенсионную реформу, понижение зарплат, обкладывание
налогами за мусор, за кап.ремонт, ЖКХ, НДС, питание
разными заменителями, в виде сырных продуктов, творожных
продуктов и прочей пальмовой отравы, отсутствие рабочих
мест, трудную и тяжелую жизнь с безденежьем, безнадегой
и безысходностью...
При этом 99% расиянцев в Крыму никогда не были и никогда не поедут туда.
за наш счет ренессанс же
пусть обратно шлепают в сою украину
достали: крым то..крым се
тут денег на еду не хватает коммуналка да налоги
тьфу на них три раза
Крым Наш!!!
8.03.2019 16:51
Друк
Крым Наш!!!
Хорош зиговать!
Эх, нам бы так, в Алтайском крае! Чтоб начали развиваться после этого ренессанса.
чечня тоже переживает период ренессанса и возрождается, одна Россия в заднице .
Какой там ренессанс, уже несколько уголовных дел завели за рубку деревьев, рубят вековые деревья, можжевельник только щепки летят.
Вот уж точно пришла Россия...., да в России такая практика приветствуется.
- гость -
8.03.2019 16:51
ты пьяный что-ли? Я никогда не зиговал.
Думается мне, любой регион переживал бы период ренессанса при таких денежных вливаниях!