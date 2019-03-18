Региональному отделению партии "Единая Россия" нужно подключаться к реализации национальных проектов. К этому коллег призвал секретарь реготделения Александр Романенко.

"В связи с принятием майских указов, решениями по реализации в крае национальных проектов, в регионе разработаны и действуют соответствующие постановления правительства и план мероприятий по их реализации. Задача Регионального отделения партии – включиться в эту работу, разработать четкий план действий по реализации каждого проекта на территории региона. И эти действия должны быть созвучны с федеральными тенденциями, для чего следует соотнести их с тезисами послания Президента, национальными проектами", – сказал Романенко на организационном совещании координаторов и председателей общественных советов и партийных проектов "Единой России".

Заместитель секретаря по проектной работе, член президиума регионального отделения партии Стелла Штань призвала единороссов активно вовлекать в реализацию партийных проектов муниципальные образования.

"Первоочередная задача, которая стоит сейчас перед всеми проектами, привлечение к проектной работе всех заинтересованных лиц. Необходимо сформировать общественные советы при проектах, налаживать взаимодействие с профильными органами власти, в том числе муниципальной. На данном этапе по каждому из проектов должен быть сформирован четкий план мероприятий на год", – подчеркнула Стелла Штань.

Она добавила, что результаты работы необходимо доносить до жителей края и транслировать на федеральный уровень.