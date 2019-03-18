Фото: пресс-служба ЛДПР

Активисты ЛДПР провели в центре Барнаула и Рубцовска пикеты в часть годовщины присоединения Крыма к России. Акция прошла в понедельник, 18 марта.

"Сегодня Крым отмечает пятилетие воссоединения с Россией. ЛДПР предлагает переименовать Республику Крым в Таврическую область. Нужно уходить от тюркского слова "къырым" – изрезанный. Таврида – вот правильное название этой территории. Кстати, именно Владимир Жириновский 27 лет назад стал первым русским политиком, пообещавшим вернуть полуостров в состав России. Почему каждый год мы празднуем эту дату – 18 марта? Чтобы все понимали: русские всегда побеждают", – прокомментировал участник пикета, депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрий Ворсин.

В Барнауле акция прошла возле памятника защитникам Сталинграда, у кинотеатра "Мир". Активисты партии вышли под лозунгами: "Крым – русская земля", "ЛДПР: настал час великого русского объединения", "Крым с Россией на все времена", "Русские своих не бросают".

А в Рубцовске либерал-демократы выступили на общегородском митинге и провели свой собственный пикет "Крым. Россия. Навсегда". На мероприятии раздавали партийную прессу и календари.