Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле в понедельник, 18 марта.
Как сообщили в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения улиц Балтийская и Лазурная, недалеко от ТЦ "Праздничный".
"Две легковушки не поделили перекресток", – отмечает автор заметки. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
одна из них яндекс такси, что видно на фото
18.03.2019 17:16
- гость -
И что из этого?
Сегодня на мамонтова один из яндекс чудил жёстко. Не он ли.
18:08
Я
И что из этого?
Просто раньше СМИ жёстко парафинили Макси Таксим, а вот про Яндекс не упоминают.