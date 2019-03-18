Авария с участием автомобиля такси произошла в Барнауле в понедельник, 18 марта.

Как сообщили в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения улиц Балтийская и Лазурная, недалеко от ТЦ "Праздничный".

"Две легковушки не поделили перекресток", – отмечает автор заметки. О пострадавших не сообщается.