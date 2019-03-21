Измерь силу своего удара и стань настоящим чемпионом в борьбе с ценами! "Тойота АЕМ" – официальный дилер Toyota в Алтайском крае – приглашает 23 марта 2019 года с 10:00 до 17:00 на День открытых дверей.

Гостей мероприятия ждет много интересного:

Тест-драйв автомобилей Toyota;

Дополнительная выгода на автомобили Toyota;

Интерактивные площадки;

Розыгрыши, конкурсы и подарки;

Фотозона в стиле настоящего боксерского ринга;

Мгновенная печать фотографий;

Мастер-класс для детей;

Вкусные угощения и внимание каждому гостю.

Кроме того, не упустите наиболее выгодное сезонное предложение от "Тойота Центра АЕМ": только с 14 по 29 марта 2019 года – выгода 350 000 рублей при приобретении Toyota Land Cruiser 200*.

Ждем вас по адресу: г. Барнаул, ул. Попова 165, "Тойота Центр АЕМ".

Вход бесплатный. Подробности по телефону: 8 (3852) 23-23-23

*Тойота Лэнд Круизер 200 – прим. ред. Выгода достигается посредством предоставления скидки 350 000 рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2018 года производства (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев). Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте www.toyota-aem.ru и по телефону 8 (3852) 23-23-23.