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Фотозона в виде боксерского ринга: чем еще удивит барнаульцев "Тойота Центр АЕМ"

, ИА "Амител"
На Дне открытых дверей гостей Центра ждут скидки, тест-драйв, конкурсы и подарки, детский мастер-класс и многое другое

Измерь силу своего удара и стань настоящим чемпионом в борьбе с ценами! "Тойота АЕМ" – официальный дилер Toyota в Алтайском крае – приглашает 23 марта 2019 года с 10:00 до 17:00 на День открытых дверей.

Гостей мероприятия ждет много интересного:

  • Тест-драйв автомобилей Toyota;
  • Дополнительная выгода на автомобили Toyota;
  • Интерактивные площадки;
  • Розыгрыши, конкурсы и подарки;
  • Фотозона в стиле настоящего боксерского ринга;
  • Мгновенная печать фотографий;
  • Мастер-класс для детей;
  • Вкусные угощения и внимание каждому гостю.

Кроме того, не упустите наиболее выгодное сезонное предложение от "Тойота Центра АЕМ": только с 14 по 29 марта 2019 года – выгода 350 000 рублей при приобретении Toyota Land Cruiser 200*.

Ждем вас по адресу: г. Барнаул, ул. Попова 165, "Тойота Центр АЕМ".

Вход бесплатный. Подробности по телефону: 8 (3852) 23-23-23

*Тойота Лэнд Круизер 200 – прим. ред. Выгода достигается посредством предоставления скидки 350 000 рублей от максимальной цены перепродажи автомобиля при передаче автомобиля с пробегом в счет стоимости нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2018 года производства (автомобиль в собственности не менее 6 месяцев). Количество автомобилей в рамках предложения ограничено. Подробная информация об этом и других предложениях на сайте www.toyota-aem.ru и по телефону 8 (3852) 23-23-23.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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