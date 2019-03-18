Пост министра экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай получил Федор Ротарь, ранее занимавший должность первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

Как сообщили в пресс-службе республиканских властей, Светлана Буйдышева, возглавлявшая министерство экономического развития и туризма Республики Алтай, освобождена от должности по собственному желанию.

Следует отметить, что в ходе внеочередного заседания регионального правительства было принято постановление, перераспределяющее полномочия между двумя министерствами.

В итоге блок полномочий в сфере туризма от министерства экономического развития и туризма республики передан министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.

Полномочия в сфере имущественных и земельных отношений переданы министерству экономического развития и туризма Республики Алтай. Новые наименования ведомств утверждены как Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай и Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай.

Федор Ротарь родился 28 июня 1986 года в Горно-Алтайске. Окончил Сибирскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Финансы и кредит". В 2010-2011 годах проходил стажировку в отделе развития частно-государственного партнерства Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Министерства экономического развития РФ. В 2011-2015 годах занимал должность ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, советника отдела развития частно-государственного партнерства Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Министерства экономического развития Российской Федерации. В 2016-2018 годах возглавлял Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай. С 2018 года занимал должность первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай.