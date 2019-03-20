Что может стать лучшим весенним подарком для барнаульцев, с их широкой душой и любовью отдыхать с истинно сибирским размахом? Конечно, новое заведение, воплощающее мечты о празднике в формате нон-стоп – 7 дней в неделю! Песни до утра, танцы до упаду и веселье на всю ночь – теперь у жителей нашего города появилось место, готовое дарить хорошее настроение ежедневно, с 19 вечера до 6 утра, и это – новый караоке-клуб Jackson*.

Jackson, в начале марта распахнувший двери в самом сердце Барнаула, способен приятно удивить даже искушенного ценителя караоке. Здесь есть все для незабываемого и первоклассного отдыха: уютный интерьер в благородных бежево-шоколадных тонах, превосходная кухня, разнообразие коктейлей и кальянов на любой вкус, вежливое и внимательное обслуживание, огромный каталог песен и вместительный танцпол. А профессиональный звук и свет позволят каждому почувствовать себя настоящей звездой!

В караоке-клубе Jackson будет комфортно проводить время любой компанией: к услугам гостей – просторное общее помещение и более камерный VIP-зал. А главное – здесь весело всегда, независимо от дня недели. В будни сюда можно забежать, чтобы расслабиться после напряженного рабочего дня, а по выходным – чтобы под звон бокалов окунуться в атмосферу жарких танцев и душевных песен. Кстати, каждое воскресенье с 12:00 до 18:00 в Jackson работает детское караоке, где можно с удовольствием исполнить любимые хиты всей семьей, а по понедельникам с 19:00 до 06:00 здесь ждут на Staff Party** тех, кто не успел отдохнуть на выходных.

Мастер-классы и другие интересные события ждут гостей караоке-клуба: следите за анонсами в "Инстаграме". Встречаемся в Jackson каждую ночь и отдыхаем до утра в одном из самых зажигательных мест нашего города!

Заказ столов по телефону: 22-33-01

Караоке-клуб Jackson

г. Барнаул, пр. Ленина, 44 а

тел.: (3852) 22-33-01

"Инстаграм" jackson_karaokeclub

*Джексон — прим.ред.

**Стафф Пати — прим.ред.