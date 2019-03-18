Американка родила шестерых детей меньше чем за 10 минут

Жительница американского штата Техас Тельма Чиака родила три пары близнецов всего за девять минут, сообщает "Росбалт" со ссылкой на Facebook клиники The Woman's Hospital of Texas.

Как сообщается, 15 марта у женщины родились четверо мальчиков и две девочки. Вес младенцев составил от 800 до 1300 граммов.

Дети и их мать чувствуют себя хорошо. Женщина планирует назвать дочерей Зина и Зуриэль, а имена для сыновей она пока не придумала.

Между тем вероятность рождения шестерых детей составляет один к 4,7 миллиарда.