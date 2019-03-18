Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как на Украине воспринимают годовщину присоединения Крыма к России, сообщает LifeShot.
"Вы знаете, что отношения наши находятся фактически в свернутом состоянии. Не по нашей инициативе. Прекращена работа наших СМИ, которые могли бы рассказывать о ситуации. Но убеждены, что ход времени расставит все по своим местам", — отметил Песков.
Он подчеркнул, что люди несмотря на все продолжают ездить из Украины в Крым и из Крыма на Украину: "Люди видят состояние… и насколько изменилось положение… говорит само за себя".
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения: "Крым действительно возрождается после многолетнего упадка. Люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора".
"Пять лет спустя могу уверенно сказать: не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым. Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы", — отметила она.
Комментарии
Он подчеркнул, что люди несмотря на все продолжают ездить из Украины в Крым и из Крыма на Украину:
У многих крыманов 2 паспорта. Молодцы.
У нас в РФ это не запрещено в отличии от 404. Запрещено таким людям замещать госдолжности. Так что это не наша проблема. На ЮБК хохлов на пляжах полно с салом, колбасой и самогонкой. Видел сам.
19:10
- гость -
Расскажи за сервис\цены\локацию?! Куда там можно незадорого съездить?