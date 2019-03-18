Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как на Украине воспринимают годовщину присоединения Крыма к России, сообщает LifeShot.

"Вы знаете, что отношения наши находятся фактически в свернутом состоянии. Не по нашей инициативе. Прекращена работа наших СМИ, которые могли бы рассказывать о ситуации. Но убеждены, что ход времени расставит все по своим местам", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что люди несмотря на все продолжают ездить из Украины в Крым и из Крыма на Украину: "Люди видят состояние… и насколько изменилось положение… говорит само за себя".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Крым переживает период ренессанса и возрождается после долгих лет забвения: "Крым действительно возрождается после многолетнего упадка. Люди это видят, понимают, не сомневаются в правильности сделанного выбора".

"Пять лет спустя могу уверенно сказать: не только Крым вернулся в Россию, но и Россия вернулась в Крым. Вернулась полностью. Республика Крым, Севастополь живут по тем же законам, той же жизнью, что и все российские регионы", — отметила она.