Покупку машин и квартир по карте решили сделать дешевле для россиян

Банк России совместно с платежными системами Visa, MasterCard и Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") подготовил предложения по снижению тарифов, которые при расчете картами оплачивают магазины, пишет РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Планируется установить предельную сумму комиссии при покупке автомобилей и недвижимости. В частности, системы "Мир" и Visa могут ограничить комиссию на уровне 0,8% от суммы чека, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки. Таким образом, если машина будет стоить выше 1,25 млн рублей, комиссия составит менее 0,8%.

MasterCard, у которой при покупке недвижимости уже действует тариф в 0,8%, но не более 10 тысяч рублей, готова распространить эту предельную сумму и на автомобили. Однако для более дешевых машин система планирует установить комиссию 1,2%. Таким образом, максимальная комиссия будет начинаться при покупке в 833 тысячи рублей.

Помимо этого, твердые тарифы хотят ввести для социально значимых покупок. Visa предлагает ввести для аптек самые низкие тарифы — 1,2%, "Мир" и MasterCard — 1,3%. Для услуг в сфере образования "Мир" опускает тарифы до 0,3%, MasterCard — до 0,8%, Visa — до 1%. Услуги лицензированных учреждений в сфере здравоохранения Visa и MasterCard оценили в 1 процент, "Мир" готова снизить комиссию до 0,3%.