Шестилетний мальчик на Первом канале "поставил диагноз" Ольге Бузовой

Шестилетний Миша Мараков из Челябинской области стал звездой шоу Максима Галкина "Лучше всех" на Первом канале, в котором поставил диагнозы Ольге Бузовой и Ивану Урганту, вызвав восхищение гостей и ведущего передачи, сообщает URA.RU.

Выяснилось, что мальчик собирается стать врачом. Тогда ему показали фотографии Бузовой и Урганта. "У нее мозги болят, ничего не может придумать", — сказал мальчик, говоря о Бузовой, чем привел к восторгу сидящих в зале.

Урганту мальчик порекомендовал сделать пересадку конечностей, чтобы избавиться от судорог и боли в костях. На фото телеведущий пародировал танец из популярного клипа.