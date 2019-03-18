Иск к поставщику продуктов для Росгвардии подали в суд

Управление Россельхознадзора по республике Коми подало иск к мясокомбинату "Дружба народов" из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии. Соответствующая информация была опубликована на сайте арбитражного суда республики, сообщает URA.RU.

"Административным органом выявлены нарушения, повлекшие вынесение протокола об административном правонарушении", — значится в документах дела. Россельхознадзор требует наказать комбинат за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (статья 14.45 КоАП). О каких именно нарушениях идет речь, в документе не уточняется.

Арбитражный суд Коми принял заявление ведомства и возбудил производство по делу, а также постановил привлечь к процессу Росгвардию. Заседание по данному делу назначено на 9 апреля этого года.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов" о защите деловой репутации к основателю ФБК Алексею Навальному. В августе 2018 года мясокомбинат оказался в эпицентре скандала, когда ФБК опубликовал материал, обвиняющий Росгвардию в закупке продуктов мясокомбината "Дружба народов" по завышенным ценам.