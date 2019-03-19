Фото: пресс-служба ЛДПР по Алтайскому краю

Депутат Думы Барнаула от ЛДПР Алексей Скосырский намерен обратиться к главе города Сергею Дугину из-за большой ямы на улице Привокзальной в центре города, отремонтированной в 2018 году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как сообщает пресс-служба партии, депутат обнаружил яму на недавно отремонтированной дороге по улице Привокзальной возле дома № 21. Глубина ее оказалась около 40 сантиметров. Для сравнения – это половина автомобильного колеса. Часть дороги осталась в рытвинах и завалена строительным мусором. Обращения от депутата фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Алексея Скосырского отправятся на стол главе города Сергею Дугину и в прокуратуру. Парламентарий требует убрать яму, благоустроить дорогу и наказать ответственные лица.

Отметим, что все дороги, которые ремонтируют в Барнауле в рамках федерального проекта, имеют гарантии 5 лет. Согласно контракту, любые недочеты или нарушения подрядчик обязан устранить за собственные средства.

Однако как пояснили в администрации города Барнаула, образовавшаяся яма не является гарантийным случаем. Причиной дефекта дорожного покрытия стало строительство высотки ЖК "Локомотив" компанией ООО "Локомотив", которое завершилось в начале 2019 года. По информации мэрии, застройщик раскопал данный участок улицы для проведения к дому коммуникаций. При этом устранить все недочеты в компании пообещали уже весной этого года при наступлении положительных температур за средства строительной компании. Всего, по итогам зимнего периода, в краевой столице возникло 15 подобных происшествий, связанных с причинением ущерба дорогам по не гарантийным случаям.

Отметим, по программе БКАД в 2019 году в Алтайском крае будет направлено 1,7 миллиарда рублей. Среди улиц краевой столицы основными объектами станут проспект Ленина – от ул. Северо-Западной до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина с установкой камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений на перекрестке с улицей Гоголя, проспектом Социалистическим – от ул. Молодежной до пр. Строителей, пр. Комсомольский – от ул. Димитрова до ул. Л. Толстого. Планируется также продолжить строительство ул. С. Поляна – от ул. Жасминной до ул. Энтузиастов и начать реконструкцию ул. Попова – от ул. Власихинской до ул. Трактовой, что позволит усовершенствовать инфраструктуру, значительно разгрузив транспортные потоки.