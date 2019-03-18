Житель Новосибирска приговорен к сроку в колонии особого режима за убийство своей супруги в Алтайском крае.

Как сообщили в региональной прокуратуре, установлено, что в сентябре прошлого года между осужденным и его женой в доме, где проживала потерпевшая в селе Леньки, произошла ссора, в ходе которой мужчина ножом нанес не менее восьми ударов в область туловища и шеи своей супруги.

От полученных травм женщина скончалась. Ранее мужчина уже отбывал наказание за преступления.

За убийство суд приговорил его к лишению свободы сроком на 10 лет.