

Лебедь / Фото: "Инстаграм" / Алексей Эбель

В Крутихинском районе Алтайского края 14 марта видели первых лебедей, вернувшихся из теплых стран. Об этом ИА "Амител" сообщил известный орнитолог и фотограф Алтайского края Алексей Эбель.

По его словам, на Алтай уже прилетели галки, видели и первых гусей. Однако из-за начавшегося в регионе похолодания массовое возвращение перелетных птиц на родину немного откладывается.

Традиционно такие птицы, как грачи, скворцы, зяблики и другие прилетают на Алтай в конце второй – начале третьей декады марта. Однако многое зависит от погоды и стороны, с которой летят птицы.

"В европейской части птицы летят с юга. Так сложилось, что на зимовку они улетают в Африку. У нас же все намного сложнее: птицы летят с разных направлений. У нас птицы зимуют и в Казахстане, и в Китае, и в Индии, улетают и на юг. Возвращаются, соответственно, тоже с разных сторон – и с Запада, и с Востока. И сроки их прилета весьма колеблются. Вообще говорят: "первые птицы летят по проталинам". То есть если, например, зима в Восточной Сибири малоснежная, и первые проталины появляются весной на той территории, то и птицы к нам прилетают оттуда. Если теплее в Горном Алтае – то с Монголии. И все это разные виды", – рассказал Эбель.

И все-таки, по словам ученого, первыми на Алтай прилетает галка, затем голубь-клинтух, в это же время начинают прилетать грачи, гуси и лебеди. Кстати, некоторые грачи предпочитают зимовать на Алтае.