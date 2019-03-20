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"Главное – затащить!": чем опасны скидки и низкие цены на имплантацию зубов

, ИА "Амител"
Доктор откровенно рассказывает о том, что стоит за скидками и копеечными ценами на имплантацию зубов

Экономить любят все. Зачем платить больше, если можно меньше? Конечно не за чем. Но бывают ситуации, когда под видом рациональности скрывается совсем другая история: вы думаете, что экономите, а на самом деле обманываетесь. Одно дело обмануться с выбором туфель или сумочки – да, неприятно и досадно. Совсем другое – обмануться с имплантацией зубов, ведь зубы мы делаем не на один модный сезон, и даже не на пятилетку, а навсегда. Во всяком случае, именно на это мы рассчитываем.

Что скрывается за скидками, акциями, бонусами, "беспрецедентными предложениями" в области имплантации зубов, за что мы платим, из чего складывается честная цена? Об этом мы говорили с хирургом-имплантологом, главным врачом Международного центра имплантологии iDent Михаилом Тодером.

– Михаил Семенович, имплантация зубов действительно может стоить очень дешево?

– Давайте рассуждать логически. Сколько стоят имплантаты? Себестоимость имплантатов разных производителей (если мы не берем никому не известные сомнительные фирмы), составляет от 7 до 11 тыс. руб. Но для проведения имплантации одного имплантата недостаточно. К имплантату необходимо приобрести формирователь, трансфер, абатмент, аналог – в совокупности стоимость необходимых компонентов выходит в гораздо большую, кратно большую сумму. Подчеркиваю, это только себестоимость. Еще есть нитки, слепки, коронки, анестезия и другие материалы.

Плюс персонал – хирург, который проводит операцию, ассистент стоматолога, который помогает доктору – эти люди должны получить зарплату за свою работу. Если производитель системы имплантатов имеет все необходимые официальные документы, дает вам официальную гарантию, прибавьте сюда налоги. Как все это уместить в 5, 10, 15 тысяч рублей? Честно говоря, не знаю.

Плюс, давайте будем честными, немало стоит компетенция врача. Чтобы быть хорошим, современным (я даже не говорю выдающимся, просто современным) специалистом, необходимо постоянно учиться. Помимо базового образования в медицинском вузе необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень. За различные образовательные курсы врач платит от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей, смотря в какой стране, в каком центре и у специалиста какого уровня он проходит обучение. Я в свое время платил по тысяче евро в час за то, чтобы стоять и смотреть, как оперируют выдающиеся хирурги с мировым именем.

В сумму 10 тыс. "под ключ" ну никак не могут вместиться все прямые расходы, не говоря про косвенные – компетенции врача и налоги.

– Так за счет чего же такие цены?

– А таких цен, как правило, и нет. Смысл – чтобы пациент "зашел", а дальше специально обученные люди объяснят, почему надо заплатить не 5, а 40 тыс. руб.

Я нередко читаю на форумах: пришла по рекламе "имплантация за 5 тыс. руб.", а в итоге заплатила 40. А зачем заплатила? Ну все равно уже пришла, и какую-то работу начали – деваться некуда. Конечно, человеку объяснили, за что надо заплатить 40 тыс., да и хорошо приняли, напоили чаем с конфетами. Но минуточку: обещали-то имплантацию за 5 тысяч!

– Как такое возможно?

– Самое простое, на чем ловят пациента: ему говорят, что имплантат стоит столько-то рублей. Обычно это совсем небольшая сумма, например, 8000 рублей. Пациент мысленно умножает эту цифру на количество отсутствующих зубов и думает, что во столько ему и обойдется имплантация. А позже может выясниться, что кроме имплантата надо заплатить за операцию, слепки, коронки, анестезию и прочие сопутствующие работы и материалы, которые стоят намного дороже, чем сам имплантат. Конечная стоимость в результате сильно отличается от той, на которую рассчитывал пациент. Для меня такой подход неприемлем, в нашей клинике мы называем пациенту окончательную стоимость имплантации и прописываем ее в договоре. И вы можете быть на 100% уверены, что в дальнейшем она не увеличится.

Международный центр имплантологии iDent:
ул. Богдана Хмельницкого, 11/3
тел. 8 (383) 207-55-77
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
www.ident-implant.ru

Справка:

Михаил Семенович Тодер обучался передовым методам имплантации зубов у признанных специалистов международного уровня – Хайнриха Бенедикта, Офера Фромовича, Жерара Скортеччи в ведущих стоматологических центрах Германии, Франции, Израиля, США. Он один из первых в России начал проводить операции имплантации зубов по протоколу немедленной нагрузки, известную как "зубы за один день без костной пластики", а также один из первых и до сих пор немногих хирургов, кто проводит операции имплантации с использованием скуловых имплантатов (зигомы), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, что свело количество "безнадежных" случаев практически к нулю.

Лицензия выдана ООО МЦИ "Ай-Дент" №ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 года

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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