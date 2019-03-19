Более 200 000 человек в Алтайском крае являются неформальными предпринимателями. При этом официально на март 2019 года в малом бизнесе в регионе занято 269 000 человек. Правительство региона поставило задачу увеличить показатель занятых в малом бизнесе к 2024-му году до 329 000 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. По словам Евстигнеева, государство сегодня делает все возможное, чтобы создать благоприятные условия молодым предпринимателям. Под такими условиями понимаются все формы государственной поддержки: информационная, социальная, налоговая, финансовая и другие. В первую очередь предполагается снижение административного давления на бизнес, оптимизация налоговых режимов, расширение мер имущественной поддержки.

Дискуссия на конференции с Александром Евстигнеевым

Государство делает огромную работу, чтобы стимулировать самозанятых выйти из теневого сектора экономики. В приоритете создание условий, которые позволят вывести неформальных предпринимателей в официально зарегистрированных. В тени занято порядка 200 000 человек в Алтайском крае. Стимулировать – значит развивать льготное финансирование, вести работу с АКЗС в части изменения налогового законодательства, действующего в Алтайском крае, внедрить патентную систему налогообложения, предоставлять налоговые "каникулы", – сообщил начальник управления. По словам Евстигнеева, в крае действует программа льготного кредитования, по которой Алтайский фонд микрозаймов предоставляет займы предпринимателям от 5%.

Всего в 2019 году сумма, направленная на поддержку предпринимателей в Алтайском крае составит более 255 млн рублей, при этом 189 млн – из федерального бюджета. Это почти на 150 млн рублей больше, чем в 2018 году. По мнению чиновников, такие условия должны сыграть для предпринимателей роль "пряника", который способствует выводу из теневого бизнеса. В качестве "кнута" послужат штрафы за нелегальный бизнес, которые предполагается пересмотреть в сторону увеличения. "Прежде всего делаем акцент на "пряниках", чтобы человек комфортно чувствовал себя в наблюдаемой экономике. Также было сказано о дисбалансе – за ведение неформальной предпринимательской деятельности, выявленный гражданин платит минимальный административный штраф, размер которого будет обсуждаться", – подчеркнул Александр Евстигнеев.

Почему пора выходить из "сумрака"?

Говоря простым языком, государство не хочет вылавливать фотографа, который зарабатывает на свадьбах и не платит налоги. Ему самому выгодно выйти в наблюдаемую экономику. Государство дает ему возможность обучаться – повышать навыки, приобретать новую технику в кредит по льготной ставке, быть полноценным предпринимателем и обслуживать юридических лиц и муниципальные органы, а не брать с клиентов оплату "только наличкой", чтобы уйти от налогов. С другой стороны, фотограф может и дальше находиться в теневом секторе, получая время от времени штраф за штрафом за свою нелегальную деятельность, но вот только фотографии "в тени" получатся темными.

Добавим, получить необходимую помощь и информацию начинающие бизнесмены Алтайского края могут в центре по поддержке малого и среднего предпринимательства "Мой бизнес", который расположен по адресу Мало-Тобольская, 19.

http://мойбизнес22.рф