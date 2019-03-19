Фото: avito.ru

Квартиру площадью 170 квадратных метров продают в самом центре Барнаула за 14 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru. Жилье находится в кирпичной высотке на улице Молодежной.

В квартире имеется просторная кухня-гостиная площадью 60 квадратных метров. Также есть две полноценные спальные комнаты. Первая спальня с двумя гардеробными, большим санузлом, есть выход на большую лоджию с витражным остеклением.

Во второй спальне также есть свой балкон. В каждой комнате установлен кондиционер.

"Достойные соседи, консьерж. Бесшумные пассажирский и грузопассажирский лифты. Дворовая часть дома имеет огороженную и охраняемую территорию с установленными камерами видеонаблюдения, в доме имеется подземная парковка. Комплекс с двух сторон от шумных магистралей окружен застройкой, окна квартиры выходят в парковую зону, шумных проезжих частей нет", – подчеркивает автор объявления.