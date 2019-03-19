Представьте, что у вас нет родных – тех, кто мог бы поддержать вас в случае беды. У вас небольшая зарплата. Конечно, хватало на еду и одежду, но не так уж много. И вот однажды ваш дом сгорел. Не осталось ни денег, ни документов, лишь голое пепелище. Кем вы станете после этого? Что с вами будет? Есть вероятность, что вы станете одним из тех, кого в фонде "Облака" бережно называют "люди без дома", а общество окрестило грубым словом "бомж".

Остаться на улице может каждый. От этого не застрахован никто.

А представьте, что есть люди, которые готовы поддержать людей без дома. И есть место, где бездомные могут получить приют. Вот только эти места тоже нуждаются в поддержке.

Фонд "Облака" поддерживает людей без дома уже несколько лет. Еженедельно волонтеры организации кормят бездомных у Нового рынка в Барнауле, раздают одежду, приносят газеты с вакансиями, а еще помогают восстанавливать документы.

Все это очень важно. Но есть в нашем городе организация, главная цель которой – помогать бездомным. Это приют "Успех". Здесь людям помогают восстановить документы, оформить инвалидность, наладить утраченные связи с родственниками, дают пищу и кров, предоставляют услуги хосписа, а также помогают с трудоустройством.

Если познакомиться с подопечными приюта, то действительно можно убедиться, что оказаться на улице может каждый. И причем не по собственной вине.

Татьяна Александровна оказалась на улице именно так, как мы рассказали в начале. Всю жизнь женщина проработала учителем в школе и воспитателем в детском саду. Несколько лет назад она полностью ослепла от катаракты. Не справилась с нагрузкой нервная система. За год Татьяна Александровна похоронила 9 родственников. Последней умерла мама Татьяны. А через 24 часа сгорел ее дом. Так она осталась практически одна.

Владимир – ветеран труда. 41 год стажа, из них больше 20 лет на Шинном заводе. Одинокий. Когда вернулся после больницы домой, не смог попасть внутрь. Квартира была уже опечатана.

Галю сбила машина, пока делали операцию и вставляли в голову пластину, умер сожитель, квартира отошла родственникам, и возвращаться из больницы было уже некуда.

Баба Нина. Муж умер от рака, своего жилья нет, забрать к себе бабушку было некому.

Ольга Ивановна работала на почте. В приюте жила после пожара.

Все это – истории подопечных из приюта "Успех". Те, с кем сотрудники фонда "Облака" когда-то сами познакомились в социальной организации.

Однажды они остались без всего. Без надежды вернуться к нормальной жизни. Без веры в то, что они кому-то нужны.

А ведь нужны – неравнодушным людям, которые готовы бороться за каждую жизнь. Независимо от того, что было у них в прошлом. И от того, как они выглядят.

Чтобы помогать бездомным, людям с инвалидностью, одиноким и зависимым, приют специально арендует помещения, где эти люди будут жить. Сейчас у "Успеха" по городу 9 приютов, где живут 250 подопечных. Количество подопечных растет, поэтому "Успех" арендовал квартиру, где разместят женщин, которые не могут сами ходить. Их называют "лежачие".

Для квартиры уже закупили кровати. И чтобы еще 25 человек обрели кров, приюту сейчас нужны матрасы, одеяла, подушки, постельное белье. Приют готов принимать бывшие в употреблении постельные принадлежности.

Для того чтобы полностью обеспечить 25 спальных мест подушками, матрасами, одеялами, необходима сумма около 37 000 рублей. Сотрудники фонда изучили цены в одном из магазинов города и выбрали самые дешевые товары: матрас за 830 рублей, подушки за 160 рублей, одеяла за 500 рублей. На постельное белье необходимо 18 000 рублей.

Фонд "Облака" решил помочь приюту "Успех" и объявляет сбор на сумму 20 000 рублей.

Если вы хотите пожертвовать приюту "Успех" ненужные вам матрасы, одеяла, подушки и постельное белье, вы можете привезти их в пункты приема фонда "Облака". Адреса: пр. Социалистический, 64 (ТЦ "На Соборной") и ул. Шумакова, 18. Время работы: с 10:00 до 21:00 без обеда и выходных.

Оказать помощь пожертвованием вы сможете по удобным для вас реквизитам с сообщением "для приюта "Успех":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com/pozhertvovat;

– через Сбербанк-онлайн №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– смс на короткий номер 3434 с кодовым словом "Облака 300" (сумма после пробела может быть от 50 рублей);

– для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, существует расчетный счет в "Альфа-Банке": р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

На все поступившие средства будут закуплены необходимые для приюта "Успех" вещи, которые вместе с пожертвованными постельными принадлежностями незамедлительно передадутся адресату.

Спасибо за то, что вы помогаете людям, оказавшимся в беде!

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

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