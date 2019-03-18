Россиянин решил распилить найденный артиллерийский снаряд и умер

Житель Ленинградской области попытался распилить найденный им артиллерийский снаряд и погиб из-за взрыва боеприпаса, сообщает 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, инцидент произошел 17 марта на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Моряк" в массиве Михайловский. 52-летний россиянин нашел 75-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны и попытался распилить его углошлифовальной машинкой.
Боеприпас взорвался, мужчина скончался на месте происшествия. Причиной смерти стал осколок, который во время взрыва попал в висок погибшему. Скорую помощь вызвал его отец. Медикам оставалось лишь зафиксировать факт смерти. По факту инцидента проводится проверка.
Комментарии
Он дурак?
Мдяяя...52 года, а мозгов так и не появилось..
Емае фигею с людей пилящих снаряды,мины.Жаль конечно его,но самосохранения нет напрочь и это в таком возрасте.
Ножовкой можно было распилить потихоньку на свой страх и риск. Болгарка высокую температуру дает. Борис Николаевич пилил гранату ножовкой да так, что пальцы отлетели. Это не помешало ему стать Президентом России.