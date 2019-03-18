Журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу "Намедни", которая теперь будет выходить на его YouTube-канале "Парфенон". Первый выпуск посвящен событиям 1946 года.

"Это проект "Намедни. Наша эра". События, люди, явления, определившие образ жизни, то, без чего нас невозможно представить, еще труднее — понять", — представил Парфенов первый выпуск.

Ранее сообщалось, что программа будет выходить раз в две недели. Каждый выпуск будет посвящен одному году из истории СССР. Первые шесть серий расскажут о 1946-1951 годах. В планах также история страны 1930-х годов и современность.

"Намедни" — авторская программа Леонида Парфенова, выходившая в эфир с начала 90-х и до 2004 года. После закрытия программы известный журналист фактически пропал с телеэкрана.