НАТО в пятую годовщину воссоединения России с Крымом предложило вернуть Украине полуостров, сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, опубликованный официальным представителем НАТО Оаной Лунгеску в Twitter.

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему усилению военной мощи в Черноморском регионе", — говорится в сообщении.

В Альянсе также выразили "озабоченность нарушением прав человека" на полуострове со стороны властей РФ по отношению к украинцам, крымским татарам и другим народностям.

Как подчеркнули в Альянсе, возвращение к "обычному ведению дел" невозможно до тех пор, пока Москва не внесет в свои действия конструктивные изменения, которые будут свидетельствовать о соблюдении международного права.

"Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", — отметили в НАТО.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет Крым сразу же после президентских выборов в марте этого года.