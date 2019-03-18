Депутаты Госдумы ответили на предложение НАТО вернуть Крым

Депутаты Госдумы прокомментировали РИА ФАН предложение НАТО вернуть полуостров Украине, которое прозвучало в пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

НАТО выразило обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе и призвало Москву вернуть полуостров Украине. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", – сообщили в Альянсе. В документе также отмечается, что "возврата к обычному ведению дел не может быть до тех пор, пока в действиях России не произойдут четкие, конструктивные изменения", которые должны свидетельствовать о соблюдении Россией международного права и международных обязательств.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя заявление Альянса, сообщил, что командование НАТО "само пытается дестабилизировать обстановку в Черноморском регионе, постоянно отправляя туда свои военные корабли".

"Я только был в Крыму. В составе делегации Государственной думы трое суток находился там на мероприятиях, и могу сказать, что это действительно праздник, настоящее народное ликование. А вообще, мы не нуждаемся в советах Североатлантического альянса. На сегодня оборона Крыма обеспечивается нашими вооруженными силами, и мы впредь будем этот вопрос держать на самом высоком уровне. Пусть забудут навсегда, Крым российский и точка!" – заявил Шаманов.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин согласился с коллегой: "Я бы ответил так: дырку им от бублика, а не Крым. А командованию Североатлантического альянса я бы посоветовал вспомнить совершенные ранее военные преступления в Югославии, они помнят свои бомбардировки мирного населения".

По его мнению, этот документ "носит скорее популистский характер, там же прекрасно понимают, что нет никаких перспектив реализации подобного документа".