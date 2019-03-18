В Алтайском крае вынесен приговор 36-летнему жителю Красноярского края, который был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении 6-летней девочки.

Установлено, что в июле 2017 года мужчина со своей семьей приехал в гости к матери, проживающей в одном из районов Алтайского края. "В один из дней на территории усадьбы соседей он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки – знакомой своего малолетнего сына", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия мужчина своей вины не признал. Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.