Участие в молебне не станет индульгенцией для злостных прогульщиков одного из вузов Екатеринбурга, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на информационное управление учебного заведения.

Руководство Уральского горного госуниверситета (УГГУ) заявило, что студенты принимают участие в каких-либо мероприятиях исключительно добровольно. Кроме того, как отмечается, в вузе начали внутреннюю проверку из-за сообщений о прощении прогулов за участие в молебне.

"В Горном университете исключен подобный процесс сбора студентов на какие-либо мероприятия. Мы приветствуем активность ребят на мероприятиях университета и города, но только на добровольной основе. По данной ситуации в университете будет проведена внутренняя проверка", – сообщили в вузе.

Ранее в паблике "Типичный Екатеринбург" были опубликованы скриншоты переписки с заместителем председателя профкома вуза Наринэ Медянниковой. В ее сообщениях содержится предложение закрыть прогулы за участие в мероприятии. "На митинг прийти обязательно, будут отмечать", – пишет студентам Наринэ.

В итоге студентам обещали закрыть по два пропуска по физкультуре за участие в молебне, который поддержал строительство храма вместо сквера на набережной.

Молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины прошел в Екатеринбурге в воскресенье, 17 марта. В нем приняли участие несколько тысяч человек.