Дерипаска оценил свой ущерб от санкций в 7,5 млрд долларов

Совладелец энергетического холдинга En+ Олег Дерипаска потерял из-за американских санкций 7,5 млрд долларов, или 81% от своего состояния, сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Эриха Феррари и его слова в американском суде.

Из доклада адвоката следует, что богатство Дерипаски сократилось до 1,8 миллиарда долларов – это в 16 раз меньше, чем в 2008 году, когда журнал Forbes признавал его самым богатым российским бизнесменом.

Между тем Forbes и Bloomberg оценили потери бизнесмена куда скромнее: в 3-4 млрд долларов. Однако данные, отображенные в иске, не сходятся ни с оценкой Forbes, ни с расчетами Bloomberg Billionaires Index – двух самых авторитетных провайдеров оценок состояния миллиардеров. Так, в Forbes считают, что Дерипаска из-за санкций Минфина США потерял 3,1 миллиарда долларов, а Bloomberg оценил потери бизнесмена в 4,1 миллиарда долларов.

При этом, как отмечается, Феррари отказался комментировать РБК оценку состояния своего клиента.

Ранее Дерипаска подал в суд на Минфин США и его главу Стивена Мнучина. Бизнесмен настаивает, что попал под несправедливое и незаконное преследование со стороны ведомства. Дерипаску включили в санкционный список в апреле 2018 года. Для принадлежащей бизнесмену компании "Русал" американский рынок является одним из ключевых. Чтобы с "Русала" сняли санкции, олигарху пришлось значительно сократить свою долю в компании.