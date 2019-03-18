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Путин назвал условие появления санкционных продуктов в российских магазинах

, ИА "Амител"
При этом он отметил, что введенные санкции помогли российским сельхозпроизводителям освоить рынок
Путин отметил, что европейские санкции должны быть сняты / Фото: politpuzzle.ru

Путин отметил, что европейские санкции должны быть сняты / Фото: politpuzzle.ru

Президент России Владимир Путин выдвинул Брюсселю условия для снятия продовольственного эмбарго, чтобы европейские продукты снова могли оказаться на российских прилавках, сообщает РИА "Новости"

"Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей наших, российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы, со своей стороны, будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены", — заявил Путин.

При этом он отметил, что введенные санкции помогли российским сельхозпроизводителям освоить рынок. По его словам, Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы на внешнем рынке.

"То же самое с мясом птицы, свинины, наша задача сейчас — расширить наше присутствие на китайском рынке", — добавил Путин, подчеркнув, что санкции в целом всем сторонам наносят только ущерб.

В конце декабря 2018 года Евросоюз продлил экономические санкции против России, которые впервые ввели еще в марте 2014 года в связи с присоединением Крыма. В ответ на это Россия ввела контрсанкции, которые запретили импорт ряда продуктов из Европы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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