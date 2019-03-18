Россия развернула в Крыму ракетные комплексы "Искандер", а на авиабазу в поселок Гвардейское были переброшены дальние бомбардировщики Ту-22М3, ответив таким образом на появление американской системы ПРО в Румынии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Комитета Совфеда по обороне Виктора Бондарева.

"Размещение американских ПРО в Румынии стало серьезным вызовом, в ответ на который Министерство обороны России приняло решение о размещении в Крыму, на авиабазе в Гвардейском, эскадрильи дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3", — заявил Бондарев.

Кроме того, как он отметил, на полуострове развернули зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1" и ОТРК "Искандер" двух модификаций.

Бондарев пояснил, что Ту-22М3 может донести свой боезаряд до любой точки Европы. При этом ракета может ударить по любому объекту установленных систем ПРО и ПВО. Кроме того, после модернизации Ту-22МЗ станет универсальным инструментом поражения по всем целям на удалении в несколько тысяч километров, отметил сенатор.

По его словам, в Крыму также находятся береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", подводные лодки "Новосибирск" и "Ростов-на-Дону", а также истребители МиГ-29 и Су-27.

По мнению сенатора, такое сочетание Вооруженных сил делает юго-западные границы России недоступными для потенциального противника и гарантирует безопасность для всех жителей этого региона.

"Комплексы "Искандер" всеохватно контролируют черноморское побережье на всем его протяжении, включая Босфор. Поэтому противник не сможет здесь задержать наши корабли", — пояснил Бондарев, подчеркнув, что установленные российские системы ПРО и ПВО также защитят от атаки с воздуха.

Сенатор напомнил, что в акваторию Черного моря постоянно заходят корабли НАТО. Поэтому и разместили дополнительное вооружение, которое можно использовать для пресечения силового удара по России. "Сегодня российские боевые системы полностью контролируют акваторию Черного моря, а Крым стал нашим "непотопляемым авианосцем", — заверил сенатор Бондарев.