Солнечная и немного морозная погода ждет жителей Алтайского края во вторник, 19 марта, сообщает региональный Гидрометцентр.

"Без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в прогнозе синоптиков.

Дневные температуры составят 0…-5 градусов. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами по югу порывы до 12 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах сильная гололедица. В утренние часы изморозь, возможен туман. Днем будет -2…-4 градуса. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду.