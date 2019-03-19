Ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин обратил внимание на странное поведение студентки Института кино и телевидения Вероники Косаткиной, которая ранее выступила с критикой в адрес подходов к формированию тем для передачи, сообщает URA.RU.

Ранее Вероника раскритиковала то, как ей пришлось проходить практику в программе Шейнина. В ответ телеведущий обратил внимание на то, что стажерка работала на телеканале в ноябре прошлого года, но рассказать о своей практике решила только сейчас.

"Четыре месяца мучилась, бедняжка, в себе носила несправедливость. И лишь в марте бедняжку прорвало. Кстати, именно с этого ее канал запустился", — рассказал Шейнин, говоря о канале на YouTube.

Он также отметил, что со студенткой лично знаком не был: "Я-то и знать ее не знал и видеть не видел. Коллеги рассказали".

Ранее сообщалось, что студентка Института кино и телевидения записала видео, в котором призналась, что ее главным ежедневным делом во время практики на программе "Время покажет" были поиски украинцев, которые смогли бы прийти на программу.