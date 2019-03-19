Путин подписал закон, обязывающий детей содержать предпенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане предпенсионного возраста будут получать алименты от детей и бывших супругов, если потребуют этого. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

"Право <…> на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)", — говорится в документе. Данные изменения будут внесены в 169 статью Семейного кодекса РФ.

12 марта Госдума приняла закон о праве лиц предпенсионного возраста на алименты по нетрудоспособности. Таким образом законодатели намерены повысить социальную защищенность граждан в свете пенсионной реформы.

Основанием для получения алиментов является нетрудоспособность, ранее сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Обязанность содержать нетрудоспособных пожилых граждан, как правило, ложится на детей. Но могут быть и другие варианты: супруг(а), в том числе и бывший, если потеря трудоспособности наступила не позже, чем через год после развода, а также братья, сестры и внуки.

"Таким образом, право нетрудоспособных граждан будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста", — подчеркнул Крашенинников.

Другими словами, как ранее отмечали эксперты, предпенсионеры в том возрасте, когда ранее бы им полагалась пенсия, теперь в случае отсутствия работы вынуждены будут сидеть на плечах родственников.