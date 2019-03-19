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Штатам предложили отдать России Форт-Росс - бывшую русскую колонию в Калифорнии

, ИА "Амител"
Ранее сообщалось, что НАТО в пятую годовщину воссоединения России с Крымом предложило вернуть Украине полуостров
В 1812 году Российско-американская компания основала в Калифорнии Форт-Росс / Фото: twitter.com

В 1812 году Российско-американская компания основала в Калифорнии Форт-Росс / Фото: twitter.com

Директор Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета, кандидат политических наук Иван Чихарев заявил, что в ответ на требование НАТО вернуть Крым Украине неплохо было бы потребовать отдать России бывшую колонию в Калифорнии, сообщает РИА "Новости".

"В ответ на предложение отдать Крым Украине предлагаю отдать России бывшую колонию в Калифорнии — Форт-Росс", — заявил Чихарев.

Он отметил, что в 1812 году Российско-американская компания основала в Калифорнии Форт-Росс. Поселение находилось в 80 километрах от Сан-Франциско и было создано для промысла и торговли пушниной. В 1841 году фирма продала свою собственность землю крупному бизнесмену Джону Саттеру, которого прозвали "Императором Калифорнии".

Ранее сообщалось, что НАТО в пятую годовщину воссоединения России с Крымом предложило вернуть Украине полуостров. "Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине", – отметили в Альянсе. Документ был опубликован официальным представителем НАТО Оаной Лунгеску в Twitter.

Форт-Росс (Fort Ross) — американское название русской крепости Росс в Калифорнии, существовавшей с 1812 по 1841 год. Крепость Росс была самым южным русским поселением в Северной Америке. В настоящее время это исторический парк штата Калифорния, Национальный исторический памятник США. Единственное оригинальное строение, сохранившееся до наших дней, — дом последнего русского коменданта Ротчева — объявлено объектом исторической ценности национального значения. Остальные строения являются реконструкцией, тем не менее форт является единственной деревянной крепостью Российской Империи XIX века, дошедшей до нас. В обиходе и научных трудах крепость Росс сегодня часто именуют американизированным названием Форт-Росс, что не вполне корректно с точки зрения истории: в XIX веке русские называли это поселение крепостью Росс (а также — колонией Росс или же селением Росс). А название Fort Ross является буквальным переводом на английский язык русского названия крепость Росс.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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