Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении новым генеральным прокурором республики Казахстан Гизата Нурдаулетова, сообщает "Спутник. Казахстан".

На посту главного прокурора Нурдаулетов сменил Кайрата Кожамжарова, который был освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу". Как ранее писали "Ведомости", Кожамжаров был однокурсником премьер-министра России Дмитрия Медведева. Они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского университета в 1982-1987 годах.

Отрывок из статьи "Где работают однокурсники президента Дмитрия Медведева" от 22 августа 2011 года: "Глава финансовой полиции Казахстана Кайрат Кожамжаров приезжает на встречи курса со своими фэсэошниками. "Он очень жесткий был всегда и принципиальный, борьба с коррупцией — его конек", – вспоминают друзья. На встречах Медведев и Кожамжаров всегда найдут время, чтобы поговорить наедине, рассказывают они, у них есть общие темы: и того и другого волнует коррупция.

"О том, что Кожамжаров учился вместе с Медведевым, я узнал только после его назначения главой финансовой полиции, — вспоминает опальный казахский бизнесмен Мухтар Аблязов. — Многие мне говорили, что он часто упоминал про свою учебу с российским президентом. Но скорее всего карьеру Кожамжаров делал самостоятельно".

Другой однокурсник Медведева, напротив, утверждает, что Кожамжаров никогда не афишировал свои звездные студенческие связи. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы узнал о них, только когда Кожамжаров три года назад пришел отпрашиваться на очередную встречу однокурсников. "Мне нужно на встречу с президентом", — объяснил чиновник. "С каким?" — оторопел Назарбаев".