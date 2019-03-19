Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что с нынешним руководством Украины нельзя "сварить кашу" и придется ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует, передает ТАСС.

"Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре на находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений", — заявил Путин.

Путин признался, что выходки киевской власти иногда просто вызывает недоумение: "Так и хочется спросить по-украински "з глузду з'їхав" — с ума сошел?". Стоит отметить, что Путин не впервые на публике использует это выражение.

Он также заверил, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует".

"Надеюсь, что волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которую сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, она схлынет и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей", — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что "украинцы в России — третья по численности этническая группа: русские, потом татары пять миллионов примерно, три миллиона украинцев".

"Я уверен сто процентов — украинцы не чувствуют в России какую-то ущемленность ни в чем абсолютно, в том числе и в Крыму", — отметил Путин.

По его мнению, "уровень отношений между людьми всегда был, есть и будет очень серьезным": "Люди просто запуганы, боятся, боятся даже родственникам позвонить в Россию, СБУ прослушает и потом проблем не оберешься".

"Время все лечит. Уверен, что глубокие корни нашей общей истории, культуры, веры возьмут верх над всякой политической пеной сегодняшнего дня", — заключил Путин.