Автору "шоковой терапии" российской экономики, инициатору либерализации цен и главе "правительства реформаторов" Егору Гайдару 19 марта исполнилось бы 63 года.
Этот человек в нашей стране являлся лицом начала 90-х и снискал крайне противоречивое отношение к своей персоне. Многие называют его человеком, стоящим у основания современной российской экономики, а многие приписывают ему уничтожение отечественной экономики.
В день рождения Егора Гайдара предлагаем подборку любопытных фактов об этот деятеле:
- Егор Гайдар был внуком двух известных советских писателей. Ему приходились дедами Аркадий Гайдар и Павел Бажов;
- В детстве Гайдар жил с родителями на Кубе (с 1962, во время Карибского кризиса, до осени 1964 года). В доме на Кубе бывали Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара;
- В школьные годы Гайдар активно занимался шахматами и выступал на соревнованиях;
- Гайдар в 1980 году вступил в КПСС и оставался ее членом до августовского путча ГКЧП в 1991 году;
- С ноября 1991 года по декабрь 1992 года Гайдар поочередно занимал такие посты, как зампред правительства РСФСР по вопросам экономической политики, министр экономики и финансов РСФСР, министр финансов Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства РФ и исполняющий обязанности председателя правительства РФ. Осенью 1993 года он вернулся в состав правительства, где проработал до января 1994 года;
- На одном из первых заседаний нового правительства по предложению Гайдара члены правительства отказались от привилегий и приняли на себя обязательства не допускать конфликта интересов в своей работе, в частности не заниматься никакой коммерческой деятельностью, не участвовать в приватизации, не улучшать жилищные условия за счёт государства, предоставить декларацию о дохода;
- Гайдар получил известность как автор политики "шоковой терапии". Под руководством Гайдара были начаты рыночные реформы экономики, проведена либерализация розничных цен, введена свобода внешней торговли, началась приватизация, аграрная реформа и реструктуризация топливно-энергетического комплекса;
- В декабре 1994 года Гайдар, уже находясь вне правительства, выступил как категорический противник начала силовой операции в Чечне;
- Егор Гайдар — автор более ста публикаций по экономике;
- На формирование мировоззрения большое влияние оказали книги братьев Стругацких. Любопытно, что второй брак у Гайдар был с Марией Стругацкой, дочерью писателя Аркадия Стругацкого.
Комментарии
стугацкий в могиле перевернулся от такого зятя. надеюсь в аду он никакой должности не отхватил.
К Аркадию Гайдару эта ТВАРЬ отношения практически не имеет... Тимур Гайдар приемный сын Аркадия Петровича.