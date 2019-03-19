Автору "шоковой терапии" российской экономики, инициатору либерализации цен и главе "правительства реформаторов" Егору Гайдару 19 марта исполнилось бы 63 года.

Этот человек в нашей стране являлся лицом начала 90-х и снискал крайне противоречивое отношение к своей персоне. Многие называют его человеком, стоящим у основания современной российской экономики, а многие приписывают ему уничтожение отечественной экономики.

В день рождения Егора Гайдара предлагаем подборку любопытных фактов об этот деятеле: